Thomas Müller (30) feiert ein Jubiläum! Der Fußballer blickt schon jetzt auf eine beeindruckende Karriere zurück: In der Profiliga steht er seit über zehn Jahren für den FC Bayern München auf dem Platz und erspielte sich mit seinem Team schon etliche heiß begehrte Titel. Am Wochenende holten er und seine Kollegen ein 4:0 gegen Borussia Dortmund – doch der klare Sieg war nicht der einzige Grund zum Feiern: Der Münchner absolvierte an diesem Tag sein 500. Spiel für den Spitzenverein!

Als Präsent hatte sich Thomas' Verein etwas ganz Besonderes ausgedacht, wie ein Schnappschuss auf Instagram zeigt: Sie schenkten ihm ein riesiges Lebkuchenherz, das in den Bayern-Farben und einem "Danke Thomas" verziert worden war. Die große Zahl "500" markiert zudem den Karriere-Meilenstein des 30-Jährigen. Grinsend posiert der Torjäger mit dem zuckersüßen Geschenk um den Hals – und ist scheinbar mit nichts anderem bedeckt. "Keine Worte nötig", schreibt der Torjäger zu dem Foto.

500 Partien für den Rekordmeister – und für die Nationalmannschaft schaffte es Thomas auf satte 100. Doch nach dieser runden Zahl war für den Weltmeister von 2014 plötzlich Schluss. Bundestrainer Joachim Löw (59) hatte ihn zusammen mit Jérôme Boateng (31) und Mats Hummels (30) im März aus dem Kader gekickt.

Eibner-Pressefoto Fußballer Thomas Müller

MAGICS / ActionPress Thomas Müller nach seinem 3:0 gegen Besiktas Istanbul in der Champions League

Kirill Kudryavtsev/AFP/Getty Images Sami Khedira, Jérôme Boateng, Mats Hummels und Thomas Müller beim WM-Spiel Deutschland gegen Mexiko

