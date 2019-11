Ist die Ehe etwa schon wieder vorbei? Bei Philipp und Melissa fing alles so vielversprechend an: Sie heirateten in der zweiten Folge von Hochzeit auf den ersten Blick. Obwohl sie sich vor der Trauung nicht kannten, verstanden sie sich auf Anhieb sehr gut. Umso überraschender war es für viele Zuschauer, dass Melissa sich neulich im Netz ohne ihren Ehering gezeigt hat. Was das zu bedeuten hat, wollte die Erzieherin vor dem Ende der Staffel nicht verraten. Die meisten Promiflash-Leser befürchten jedoch, dass die beiden kein Paar mehr sind!

Das ergab eine entsprechende Umfrage: Insgesamt spekulierten 1.560 User, warum die 26-Jährige keinen Ring mehr trägt (Stand: 14. November, 12:30 Uhr). Davon waren sich 81,2 Prozent (1.266 Stimmen) sicher, dass sich die zwei Hamburger sich bereits getrennt hätten. 18,8 Prozent (294 Stimmen) waren anderer Meinung. Sie sind fest davon überzeugt, dass Melissa und Philipp noch immer glücklich miteinander seien.

Gegenüber Promiflash schwärmten die Eheleute vor Kurzem noch voneinander. "Wir haben sehr rasch verstanden, warum gerade wir gematcht worden sind. Wir haben die gleichen Wertvorstellungen und uns direkt blind verstanden", erzählten sie erfreut im Interview. Sie harmonierten super miteinander und könnten einander jetzt schon blind vertrauen.

"Hochzeit auf den ersten Blick" immer sonntags ab 17:30 Uhr bei Sat.1

Instagram / melissa_aufdenerstenblick Melissa, bekannt aus "Hochzeit auf den ersten Blick" 2019

Instagram / melissa_aufdenerstenblick Philipp und Melissa bei ihrer "Hochzeit auf den ersten Blick", 2019

Instagram / philipp_aufdenerstenblick Philipp als Bräutigam bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

