Date-Night bei Shawn Mendes (21) und Camila Cabello (22)! Zwischen dem ganzen Medienrummel und der Arbeit an neuen Songs nimmt sich das frisch verliebte Paar auch gerne mal eine kurze Auszeit vom Alltag. Am Montag besuchte es ein Basketball-Spiel der Los Angeles Clippers gegen die Toronto Raptors. Das Match geriet aber anscheinend eher in den Hintergrund, denn die "Señorita"-Interpreten konnten gar nicht die Finger voneinander lassen!

Bei dem NBA-Spiel im Staples Center in Los Angeles tauschten Camila und Shawn leidenschaftliche Küsse aus. Wie das Magazin Just Jared auf Fotos dokumentiert, hatte die 22-Jährige sich in die Arme des "Mercy"-Interpreten gekuschelt und ihr Freund schaute sie voller Verlangen an. Im August hatten die Popstars ihre Beziehung öffentlich gemacht und demonstrieren nun auch regelmäßig via Social Media, wie verrückt sie nacheinander sind.

Als kleinen Liebesbeweis hat Camila die Hülle ihres Handys mit einem S für Shawn verziert. So hat sie ihren Liebsten immer bei sich, wenn Termine sie mal trennen sollten.

Prensa Internacional via ZUMA / Camila Cabello und Shawn Mendes, November 2019 beim NBA-Spiel

Camila Cabello und Shawn Mendes, November 2019

Camila Cabello und Shawn Mendes, November 2019

