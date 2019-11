Er brauchte Hilfe bei jedem Schritt! Am 1. September verunglückte der US-Comedian Kevin Hart (40) mit seinem Oldtimer in L.A. Dabei saß er nicht selbst am Steuer, sondern ein enger Familienfreund. Dieser kam mit dem Wagen von der Straße ab und das Fahrzeug landete in einer Schlucht. Kevin musste sich daraufhin einer Not-OP am Rücken unterziehen und lag für längere Zeit im Krankenhaus. In dieser Zeit konnte er noch nicht einmal alleine auf die Toilette gehen!

In seiner eigenen Radiosendung "Straight From The Hart" auf dem Sender Sirius XM erzählte der Comedian nun zum ersten Mal, wie es für ihn war, komplett auf fremde Hilfe angewiesen zu sein: "Es ist das demütigendste Gefühl der Welt", sagte er. Er sei so hilflos gewesen und habe nichts tun können, um sich selbst aus dieser unangenehmen Situation zu befreien. Dabei blieb Kevin ein Moment im Krankenhaus ganz besonders in Erinnerung: "Jose war mein Krankenpfleger, ein 60-jähriger mexikanischer Typ. Er kommt rein, ohne mir etwas zu sagen, nimmt einen Tupfer mit Seife, dreht mich um und wischt mir meinen Hintern ab." Währenddessen habe seine Frau Eniko Hart (35) direkt neben ihm gesessen.

Der 40-Jährige lobte das Krankenhauspersonal für dessen Professionalität. "Es ist okay, ich mache das schon seit 40 Jahren. Lass es einfach raus", habe der Krankenpfleger zu ihm gesagt. Für Kevin sei dies die peinlichste Situation während des gesamten Klinikaufenthalts gewesen.

ActionPress Kevin Hart, November 2019

Getty Images Eniko und Kevin Hart bei einem Event in Los Angeles

MEGA Kevin Hart, Comedian

