Hatte Gigi Hadid hier etwa eine Kleiderpanne? Die 24-Jährige gehört seit einiger Zeit zu den bekanntesten Models weltweit – und beweist in der Regel auch außerhalb des Laufstegs guten Stil: Erst im vergangenen Jahr überzeugte die Blondine die Promiflash-Leser mit einem bunten Outfit bei den CFDA-Awards! Jetzt präsentierte sie sich auf einer anderen Preisverleihung in einem außergewöhnlichen Look – und der ließ ganz schön tief blicken!

Gigi (24) tauchte am Mittwoch überraschend als Begleitung von Country-Sängerin Kacey Musgraves (31) bei den CMA-Awards in Nashville auf – und stahl, gekleidet in ein weißes Dress, ihrer Freundin beinahe die Show. Zwar war ihre Robe elegant geschnitten, gleichzeitig aber auch ziemlich durchsichtig: Durch den transparenten Stoff war die weiße Unterwäsche der Blondine gut zu erkennen. Zu dem Look kombinierte Gigi grobe Lederboots, die ebenfalls durch den Rock hindurchblitzten.

Auch Kacey trug zu dem Anlass ein ganz schön extravagantes Outfit: Die "High Horse"-Interpretin trat in einem schillernden, gelben Kleid auf den roten Teppich. Dieses war mit Pailletten-Applikationen im 60er Jahre-Stil besetzt – und ließ auch den sogenannten "Flapper"-Look der 20er Jahre wieder aufleben!

Dimitrios Kambouris/Getty Images Gigi Hadid bei den CFDA Fashion Awards 2018

ZUMA Wire / Zuma Press / ActionPress Kacey Musgraves und Gigi Hadid auf dem CMA Award, 2019

Laura Farr/AdMedia / ActionPress Kacey Musgraves und Gigi Hadid auf dem CMA Award, 2019

