Marie Nasemann (30) ist im Baby-Fieber! Nachdem die ehemalige Germany's next Topmodel-Teilnehmerin im Frühjahr dieses Jahres eine Fehlgeburt erlitten hatte, verkündete sie vor wenigen Wochen die freudigen News einer erneuten Schwangerschaft. Bei den GQ Awards vergangene Woche in Berlin präsentierte die Bald-Mama ihre mittlerweile gute sichtbare Kugel dann zum ersten Mal auf dem roten Teppich. Jetzt folgte schon der nächste Auftritt auf einem Event: Marie zeigte ihre Wölbung im Karo-Kleid.

Beim New Faces Award, der Donnerstagabend in der Hauptstadt verliehen wurde, stellte sich die 30-Jährige erneut strahlend dem Blitzlichtgewitter. In einem schwarz-weiß karierten Dress setzte sie dabei ihren Babybauch perfekt in Szene – und umfasste die Wölbung ihrer Körpermitte währenddessen stets liebevoll mit ihrer Hand. Den Mami-Look ergänzte Marie mit braunen Stiefeln und machte auf den Absätzen eine tolle Figur.

Doch ist die brünette Beauty nach dem Schicksalsschlag im April eigentlich in Sorge bezüglich einer weiteren Fehlgeburt? "Wenn man mal eine Fehlgeburt hatte, ist das jetzt kein Indiz dafür, dass es beim nächsten Mal wieder nicht klappt. Bei mir ging alles wieder von null los. Ich bin da ganz frisch rangegangen", erklärte sie im Gespräch mit Promiflash und freute sich auf den baldigen Nachwuchs.

Splash News Marie Nasemann beim GQ-Award

AEDT / SplashNews Marie Nasemann beim New Faces Award in Berlin

Splash News Model Marie Nasemann

