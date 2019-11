Eric Stehfest (30) erinnert sich an seinen ersten Zungenkuss zurück! Ab Freitag möchte der ehemalige GZSZ-Darsteller Dancing on Ice rocken und Sarah Lombardi (27) als amtierende Siegerin der Eiskunstlaufshow ablösen. Mit den Schlittschuhen umgehen kann der Schauspieler auf jeden Fall. Denn bereits in seiner Jugend stand er das erste Mal auf dem Eis – und machte dort zudem eine besonders wichtige Erfahrung für sein zukünftiges Leben.

Gegenüber Promiflash verriet der 30-Jährige nun: "Ich hatte meinen ersten richtigen Zungenkuss während der Eisdisko." Damals sei er elf oder zwölf Jahre alt gewesen und seine Beziehung zu Frauen habe in diesem eisigen Moment begonnen. Überzeugt hat er seine Auserwählte mit seiner Zungenakrobatik aber nicht: "Die besagte Frau hatte dann einen anderen Freund aus der Schule. Seitdem betrat ich nie wieder eine Eisbahn. Ich denke, es wird Zeit, darüber hinwegzukommen."

Die Chance dazu hat er bei "Dancing on Ice" auf jeden Fall – und wenn es nach den Promiflash-Lesern geht, könnte Eric die Show sogar gewinnen. Bei einer Umfrage im Oktober sahen 2.135 Fans von insgesamt 3.838 (55,6 Prozent) ihn schon lange vor der ersten Liveshow als Favoriten.

Essler, Christian/ ActionPress GZSZ-Star Eric Stehfest

Actionpress/ Essler, Christian Eric Stehfest bei der HOPE- Gala 2016

Actionpress/ Krick, Jens Eric Stehfest mit seiner Tanzpartnerin Amani Fancy

