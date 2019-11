Am Freitag startet endlich die neue Staffel von Dancing on Ice. In diesem Jahr trauen sich zehn prominente Eiskunstlauf-Laien auf den eisigen Untergrund – darunter auch Model André Hamann (32). Bereits seit Wochen arbeitet der Hottie fleißig mit Partnerin Stina Martini an seiner Kür. Kurz vor der ersten Show verrät André im Promiflash-Interview, welch große Aufgabe das Training für ihn gewesen sei!

Im Gespräch mit Promiflash gesteht der 32-Jährige, dass ihm klar gewesen sei, was für eine große Challenge "Dancing on Ice" ist. "Ich wusste [...] aber nicht, dass ich so an meine Grenzen kommen werde", gibt er unverblümt zu. Neben der sportlichen Herausforderung spiele natürlich auch die mentale Verfassung eine große Rolle für den Influencer. "Wie gehe ich mit dem Druck und der Aufregung vor der ersten Liveshow um. Im Gegensatz zu einigen meiner Kollegen habe ich einfach noch nicht so viel Erfahrung mit TV-Formaten", erklärt er weiter.

All die Strapazen hat André bisher ohne große Verletzungen überstanden, außerdem erfährt der gebürtige Oberhausener liebevolle Unterstützung von seiner Partnerin. "Ich bin froh, dass ich meine Freundin Justin an meiner Seite habe, die mich auch durch die ganze Trainingsphase bestens supportet", erzählt der Tattooliebhaber im Interview.

Getty Images André Hamann, Influencer und Model

Krick, Jens / ActionPress André Hamann und Stina Martini, "Dancing on Ice"-Paar 2019

Getty Images Andre Hamann mit seiner Freundin Justin Julia Pezzoni

