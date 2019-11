Herrscht zwischen Joey Heindle (26) und Ramona Elsener während der Dancing on Ice-Vorbereitungen manchmal buchstäblich Eiszeit? Ab Freitag ist der ehemalige Dschungelcamp-Gewinner in der frostigen TV-Show zu sehen. Der Clou: Während seine prominenten Konkurrenten fremde Profi-Partner zur Seite gestellt bekommen haben, wirbelt Joey mit seiner Verlobten Ramona über die Show-Fläche – immerhin ist die gebürtige Schweizerin professionelle Eiskunstläuferin. Ein Abenteuer für das junge Pärchen, das sicher auch schnell zur Zerreißprobe werden könnte – oder?

"Es hat alles Vor- und Nachteile. Wenn man ein Paar ist, ist es vertrauter und man kann sich eher die Meinung sagen", erklärte Ramona im Promiflash-Interview. Als Eislauf-Duo sei man stattdessen zurückhaltender und vermeide Diskussionen. Da die beiden auch privat ein Team sind, würden die beiden während des Trainings auch gerne mal etwas lauter: "Ich schreie sie mal an oder sie schreit mich mal an – das kommt schon vor", gestand Joey und erinnerte sich: "Kürzlich hatte ich zum Beispiel viel Angst, dass ich sie bei einer Hebung loslasse, da habe ich geschrien. Das sind natürlich Extremsituationen, die im normalen Leben nicht vorkommen." Doch bisher scheinen sich solche kritischen Momente noch nicht auf ihr Liebesglück ausgewirkt zu haben: "Ich bin froh, jeden Morgen neben ihr aufzuwachen. Sie freut sich dann immer so und umarmt mich so süß."

Dass Joey und Ramona tatsächlich als Couple antreten dürfen, habe den Sänger total überrascht: "Ich hätte niemals gedacht, dass die Produktion das zulässt. Das ist auch ein Highlight der Sendung." Auch in den internationalen "Dancing on Ice"-Ablegern habe es so eine romantische Konstellation noch nicht gegeben.

Sat.1/Markus Nass Joey Heindle im "Dancing on Ice"-Bootcamp

Instagram / joeyheindle Joey Heindle und Ramona Elsener, Kandidaten bei "Dancing on Ice"

Sat.1/Markus Nass Joey Heindle im "Dancing on Ice"-Bootcamp

