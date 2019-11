Coole Looks, wohin das Auge reicht! Am Donnerstagabend wurden in Berlin die New Faces Awards in der Kategorie Style vergeben. Kein Wunder, dass auf dem roten Teppich der Veranstaltung vor allem ein Thema dominierte: Mode. Promiflash war vor Ort und entlockte den Promis ihre persönlichen Must-haves für den Herbst. So viel sei schon mal verraten, die eine oder andere Überraschung war dabei!

Hoch im Kurs liegen für die aktuelle Jahreszeit Kopfbedeckungen. "Ich habe jetzt einen neuen Hut. Der ist richtig cool. Man ist dann direkt so angezogen", schwärmte Schauspielerin Susan Sideropoulos (39). Marie Nasemann (30) fährt auch total auf Mützen und Hüte ab – denn die passen sogar mit wachsendem Babybauch wunderbar. Auch Kleider und Röcke in Kombination mit derben Schuhen haben es der Schwangeren angetan. "Es kommt mir gerade sehr entgegen, dass es angesagt ist, so schöne Boots zu tragen. Ich habe mir jetzt auch schöne Cowboy-Stiefel gekauft und dieses Kleid mit Boots gefällt mir gerade sehr gut", verwies das Model, das an dem Abend in der Jury der Award-Show saß, auf seinen lässigen Look.

Wie Marie haben es der Moderatorin Viviane Geppert (28) ebenfalls stylische Schuhe angetan: "Stiefel, hoher Schaft, spitz. Ich finde, sowas geht zu allem. Oder ein schöner Mantel. Also, ich achte im Winter oder Herbst darauf, einen schönen Mantel, schöne Schuhe und eine schöne Tasche zu tragen." Auch die Promi-Männer legen im Herbst viel Wert darauf, sich stilvoll zu kleiden. "Trenchcoats, ich bin so ein absoluter Trenchcoat-Fan und ich liebe es im Herbst und Frühling, weil das sind die allerbesten Monate, um sich zu stylen. Schal, Hüte, ich mag diese Jahreszeiten", meinte Manuel Cortez (40).

Wenzel, Georg/ActionPress Marie Nasemann bei der Verleihung der New Faces Awards Style

Anzeige

AEDT / SplashNews.com Viviane Geppert, Moderatorin der New Faces Awards Style 2019

Anzeige

AEDT / SplashNews.com Manuel Cortez beim New Faces Award Style

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de