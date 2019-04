Arrow, die Superheldenserie aus dem DC-Universum, sieht ihrem Ende entgegen. Nach Staffel acht soll Schluss sein, was Fans der Comic-Verfilmung nicht gerne hören. Die Helden rund um Hauptfigur Oliver Queen (Stephen Amell, 37), der als sein Alter Ego "The Arrow" die Verbrechen in Starling City rächen will, sind den Zuschauern ans Herz gewachsen. Umso schlimmer, dass eine Darstellerin bereits in Staffel sieben die Serie verlässt: Emily Rickards geht!

Die IT-Spezialistin des Teams und Love-Interest von Oliver wird in der finalen Staffel nicht mehr zu sehen sein. Emily (27) alias Felicity Smoak hat sich via Instagram von ihren Fans verabschiedet: "Ich danke euch für die gemeinsame Zeit, die Aufzugschächte, die wir gemeinsam nach oben geklettert sind, die Monster, denen wir gegenüberstanden und in die Flucht schlugen und die Burger, die wir verdrückt haben. Ich werde sie (Felicity) für immer in meinem Herzen tragen und ich hoffe, dass ihr das auch könnt. Denn ohne euch würde es sie nicht geben." Wie emotional der Ausstieg für Emily ist, zeigt sich noch in einem anderen Post, in dem sie ihre Kollegen als Freunde und Familie bezeichnet.

Auch Hauptdarsteller Stephen fällt der Abschied offenbar schwer, wie er auf Instagram zugibt: "Sie war eine Kollegin und wurde eine beste Freundin. Wir wären nicht hier ohne dich. Ich liebe dich. Und ich kann kaum erwarten, was du als nächstes machst."

Getty Images Emily Rickards im Mai 2018

Getty Images Emily Rickards bei der Comic Con in San Diego

Getty Images Emily Rickards bei der Comic Con in San Diego 2018

