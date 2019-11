Camila Cabello (22) griff zu einem gewagten Red-Carpet-Look! Die Musikerin gehört nicht nur zu den erfolgreichsten Sängerinnen in den Vereinigten Staaten, sondern beeindruckt auch regelmäßig mit ihrem sicheren Gespür für Fashion. Bei einer Modenschau in Paris begeisterte die "Señorita"-Interpretin in einem atemberaubenden Style sogar als Model auf dem Laufsteg. Einen roten Teppich am Donnerstag verschönerte die Musikerin mit einem auffälligen Puffärmel-Outfit!

Bei dem Event "Time 100 Next" in New York glänzte die 22-Jährige in einem schwarzen Kleid im Blazer-Look und mit Overknee-Stiefeln in derselben Farbe sowie mit einer sexy Netzstrumpfhose. An ihrem Dress fielen vor allem die schimmernden, pinkfarbenen Ärmel auf: Riesige Puffärmel mit mehreren Stofflagen verliehen diesem ein extravagantes Aussehen.

Auf ihrem Instagram-Account postete die Künstlerin einen Schnappschuss von dem Event. Ihren Followern gefiel der Auftritt offenbar – über eine Million Mal klickten sie auf den Like-Button. Auch Influencer Alexander Goldschmidt gab der Freundin von Shawn Mendes (21) Zuspruch: "Wir stehen auf Schultermode."

Jennifer Graylock/Empics Sängerin Camila Cabello

SIPA PRESS Camila Cabello bei der "Le Défilé und L'Oréal Paris"-Fashion-Show 2019

SIPA PRESS Camila Cabello im September 2019

