Schwere Zeiten für die ehemalige Germany's next Topmodel-Finalistin! In der letzten Staffel von Heidi Klums (46) Castingshow schaffte es Cäcilia Zimmer auf den dritten Platz, in der Sendung begeisterte sie die Zuschauer mit ihrer offenen und direkten Art. Seitdem gewann die Freiburgerin viele Follower im Netz dazu und mittlerweile teilt sie schon mit über 110.000 Menschen auf Instagram ihr tägliches Leben. Dabei zeigt sie nicht nur die schönen Seiten des Influencer-Daseins: Vor wenigen Tagen offenbarte Cäcilia ihren Fans, dass sie erneut schwere gesundheitliche Probleme hat!

Die Beauty erklärte in ihrer Instagram-Story, dass es ihr bereits vor zwei Jahren sehr schlecht gegangen sei. "Es sind viele Sachen vorgefallen, die mir sehr nahe gingen. In der Zeit habe ich das körperlich sehr gemerkt. Meine Hände haben sehr stark gezittert", schrieb sie im Netz. Es sei sogar so schlimm geworden, dass sie manche Gegenstände kaum noch in ihren Händen halten konnte. Der Grund: eine Schilddrüsenüberfunktion. "Momentan merke ich die Symptome wieder. Das sind Sachen wie sehr starkes Zittern, Schwindel. Ich habe gemerkt, irgendwas stimmt nicht mit mir", gab die 19-Jährige auf ihrem Kanal zu. Bei einem erneuten Arztbesuch vor einigen Wochen wurde dann festgestellt: Cäcilias Schilddrüsenwerte sind wieder alarmierend. Sie seien sogar so schlecht gewesen, dass das Model eine Notfalltablette nehmen musste.

Einen Neuanfang im Leben hat das Nachwuchsmodel bereits gemacht: Sie ist mit der Ex-"Germany's next Topmodel"-Teilnehmerin Sarah Almoril (21) zusammengezogen. Die ehemaligen Konkurrentinnen sind mittlerweile enge Freundinnen geworden und teilen sich ein gemeinsames Apartment in Berlin. Besonders die extremen Auseinandersetzungen mit GNTM-Gewinnerin Simone Kowalski könnten die beiden Kandidatinnen während der Show zusammengeschweißt haben.

Instagram / caeciliaofficial Cäcilia, Oktober 2019

Instagram / caeciliaofficial Cäcilia, August 2019

Instagram / caeciliaofficial Cäcilia und Sarah, September 2019

