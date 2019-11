Hat sich Ellie Goulding (32) hier in der Fashionkiste vergriffen? Die Sängerin zeigt sich eigentlich immer stilsicher und in aufregenden Looks. Auch bei ihrer Hochzeit vor wenigen Wochen hatte sich die Musikerin modetechnisch noch einmal übertroffen: Gleich vier Looks hatte sie an ihrem großen Tag getragen. Jetzt fällt die Blondine aber mit einem sehr extravaganten Outfit auf: Sie setzte auf einen Schlafzimmer-Style!

Ellie wurde am späten Mittwochabend bei der 50. Centrepoint Anniversary Gala in London abgelichtet. Sie wählte für diesen Anlass einen Zweiteiler komplett aus rosafarbenem Satin. Die schulterfreie Bluse trug sie auf einer lockeren Hose. Doch hat sich die 32-Jährige mit dieser lässig-eleganten Kombination einen dicken Fashion-Fauxpas geleistet oder wurde sie zum absoluten Blickfang? Ihre Follower auf Instagram sind sich wohl einig: Sie klicken über 99.000 Mal den Like-Button.

Ihr Ehemann Caspar Jopling begleitete die Britin zu der Veranstaltung. Hand in Hand und total verliebt sorgte das frischgebackenen Ehepaar für einen seltenen Auftritt in der Öffentlichkeit. Ihr Gatte machte in seinem dunkelblauen Anzug und dem weißen Hemd ebenfalls eine Topfigur!

