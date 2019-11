Ellie Goulding (32) schwebt im Liebesglück! Erst im August hatte die weltbekannte Musikerin ihren Liebsten geheiratet: In der Kathedrale im britischen York gab sie ihrem Partner Caspar Jopling feierlich das Jawort. Nach der fulminanten Hochzeitssause, der hochkarätige Gäste wie Prinzessin Eugenie (29) und Hollywood-Star Orlando Bloom (42) beigewohnt hatten, ging es im September in die Flitterwochen. Wie auch schon vor der Hochzeit wurden Ellie und Caspar seitdem aber nur selten gemeinsam in der Öffentlichkeit gesichtet. Doch jetzt besuchten die Beauty und ihr Gatte zusammen ein Event in London!

Einige Fotografen konnten am späten Mittwochabend festhalten, wie Ellie und Caspar die 50. Centrepoint Anniversary Gala in der britischen Metropole verließen. Hand in Hand schritten die Eheleute aus dem Gebäude, sie hielten offenbar die ganze Zeit über Körperkontakt und warfen sich verliebte Blicke zu – so sieht wohl frischgebackenes Eheglück aus! Kein Wunder, dass der Kunsthändler kaum die Augen von seiner Braut abwenden konnte: Die Blondine war für den Anlass in einen seidenen Zweiteiler in zartem Rosé geschlüpft, der ihre Kurven vorteilhaft umschmeichelte.

Auch an ihrem Hochzeitstag hatte Ellie für einen Hingucker gesorgt – oder besser gesagt für vier: Zur kirchlichen Trauung trug sie eine hochgeschlossene Robe mit Stehkragen und zum anschließenden Empfang ein dezent gehaltenes Kleid, das durch seinen Beinschlitz für Furore sorgte. Für den folgenden Hochzeitstanz gab es ein glitzerndes schillerndes Dress – und zur anschließenden Party ein eng anliegendes, knappes Minikleid.

