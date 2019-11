Könnte der Altersunterschied zwischen Nico Schwanz (41) und Julia Prokopy (24) zu einem Problem werden? Nach Julias freiwilligem Ausstieg aus der Kuppelshow Bachelor in Paradise hatte das Versteckspiel der beiden endlich ein Ende und sie konnten ihre Liebe öffentlich machen. Vor allem, dass Julias Liebster 17 Jahre älter als sie ist, sorgte bei ihren Fans bereits öfter für Diskussionen. Gegenüber Promiflash gestand Julia nun: Sie hatte aus diesem Grund Sorge, Nico ihren Eltern vorzustellen.

"Bei meinen Eltern hatte ich schon ein bisschen Angst vorher", erklärte die Blondine beim Deutschen Bloggerpreis in Hamburg gegenüber Promiflash. Letztendlich sei alles aber halb so schlimm gewesen – denn die Familie der ehemaligen Flirtshow-Kandidatin wisse, dass sie schon immer eher auf reifere Männer gestanden hätte. Auch Nico betonte, dass der Altersunterschied kein Problem darstelle: "Wo die Liebe hinfällt. Und wenn man verliebt ist und es ist Liebe auf den ersten Blick, dann kann man definitiv nicht mehr sagen, man will nicht mehr."

Schon vor einigen Tagen hatte Julia auf ihrem Instagram-Kanal über die erste Reaktion ihrer Eltern auf ihren neuen Freund gesprochen. "Meine Eltern mögen Nico und kommen auch mit dem Altersunterschied super klar." In dem Beitrag kam sie aus dem Schwärmen über den 41-Jährigen gar nicht mehr heraus.

Jürgen Wunderlich Nico Schwanz und Julia Prokopy

Instagram / julia_prokopy Julia Prokopy, deutsches Playmate

Friedrich,Jürgen/ ActionPress Ex-Bachelor-Kandidatin Julia Prokopy und Model Nico Schwanz

