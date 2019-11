Sorgt diese Liebe etwa für Streit im Hause Prokopy? Vor wenigen Tagen ließ Julia (24) die Katze aus dem Sack: Nachdem Promiflash bereits über eine Liaison des Ex-Bachelor-Girls mit Nico Schwanz (41) berichtete, machte die Influencerin ihre Liebe zu dem Male-Model im TV öffentlich. Seitdem schwärmt das Ex-Playmate in den höchsten Tönen von ihrem Partner. Aber stimmen ihre Eltern in dieses Lied ein? Schließlich hat Nico schon etwas mehr Lebenserfahrung als Julia.

In ihrer Instagram-Story ging die 24-Jährige nun auf die Fragen ihrer Follower ein, wobei einer ihrer Fans wissen wollte, wie denn ihre Mama und ihr Papa zu ihrem neuen Schwiegersohn in spe stehen. "Meine Eltern mögen Nico und kommen auch mit dem Altersunterschied super klar. Sie wissen, dass ich schon immer eher auf Ältere stand", erklärte die Brünette. Damit wäre die Frage, ob der 41-Jährige die Prokopys bereits kennengelernt hat, auch geklärt.

Was sie so besonders an ihrem Partner schätzt, verriet sie in dem Netzbeitrag ebenfalls: "Wie ich schon bei 'Bachelor in Paradise' gesagt habe: 'Endlich mal ein Mann.'" Bei den Dreharbeiten der Kuppelshow im Sommer fand die Bayerin keinen Partner, weshalb sie das Format freiwillig verließ. Anschließend war sie dann umso überraschter, als sie den Reality-Star dann im wahren Leben kennenlernte.

Jürgen Wunderlich Nico Schwanz und Julia Prokopy

Anzeige

Instagram / julia_prokopy Julia Prokopy, deutsches Playmate

Anzeige

Instagram / nicoschwanz Julia Prokopy und Nico Schwanz

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de