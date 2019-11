Daniela Katzenberger (33) erfüllt sich einen Herzenswunsch! Regelmäßig versorgt die Kult-Blondine ihre Fans im Netz mit lustigen Beiträgen. Erst vor wenigen Tagen sorgte sie mit einem Bild von sich und ihrem speziellen Einkaufszettel für Gelächter. Danni schickte ihren Mann Lucas (52) mit einer Liste in pfälzischem Dialekt zum Supermarkt und benötigte unter anderem "Flissischi Hondsäf" (Flüssige Handseife). Diesen Streich hat ihr Liebster ihr wohl verziehen und posierte jetzt mit ihr für besondere Fotos: Damit ist für die Reality-TV-Darstellerin ein Disney-Traum wahr geworden.

"Wollte auch so ein kitschiges, schönes Bild vor dem Disneyland-Schloss", schrieb die 33-Jährige zu einer Instagram-Fotoreihe, die sie vor der typischen Attraktion des Freizeitparkes zeigt. Bis das perfekte Kitsch-Porträt mitsamt Töchterchen Sophia (4) geschossen war, dauerte es aber offenbar eine Weile. Denn die Katze teilte ebenfalls die missglückten Schnappschüsse, die wenig erfolgreiche Versuche einer Hebefigur festhalten. "Schää war's", resümierte sie am Ende in ihrer Ludwigshafener Mundart.

Dass Daniela gerne ihr inneres Kind aufleben lässt, bewies sie nicht nur mit den fröhlichen Bildern aus dem Kids-Paradies. Erst zu Beginn des Monats erfreute sie ihre Follower mit einem süßen Pic, auf dem sie ein Kindheitsfoto mit ihrem Bruder nachstellte. "Musste meinen Bruder über 'ne halbe Stunde bequatschen, sich über 30 Jahre später noch mal mit 'ner Puppe fotografieren zu lassen", äußerte sie dazu – hatte schließlich aber offensichtlich Erfolg.

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger mit ihrer Einkaufsliste auf Pfälzisch

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis mit Tochter Sophia

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger und ihr Mann Lucas

Collage: Instagram Collage: Daniela Katzenberger und ihr Bruder Tobias früher und heute



