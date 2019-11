Maren Wolf kann mittlerweile positiv in die Zukunft schauen! Anfang November verriet die YouTuberin, warum sie und ihr Ehemann Tobias im Juli eine einmonatige Social-Media-Pause eingelegt hatten: Die Influencerin leidet seit zwei Jahren an der psychischen Erkrankung Hypochondrie. Maren beschrieb ihr Leiden als Angst davor, schwere Erkrankungen zu haben oder diese zu bekommen. Im Zuge dessen sei es ihr nicht gut gegangen – sie habe sogar zwölf Kilo abgenommen. Gegenüber Promiflash verrät der Web-Promi jetzt, wie es ihm momentan geht!

"Mir geht es tatsächlich viel besser. Ich bin natürlich noch in Behandlung wegen meiner Krankheit, aber ich halte die Leute auf jeden Fall auf dem Laufenden, weil ich gemerkt habe, dass sehr viele auch unter dieser Krankheit leiden", gab sie am Samstag bei den Place to B Awards in Berlin gegenüber Promiflash ein Update zu ihrer momentanen Verfassung. Sie habe einen guten Arzt und sei dankbar und froh, dass es ihr wieder so gut gehe. "Natürlich auch dank meiner Familie und ich sehe jetzt mit gutem Auge in die Zukunft", ergänzte die 27-Jährige.

Der Weg bis hin zur Diagnose war für die Webvideo-Produzentin lang und nervenaufreibend: Immer wieder habe sie Ärzte aufgesucht, die aber kein Leiden bei ihr feststellen konnten. Nachdem sie infolge eines Katzenbisses befürchtete, lebensgefährlich erkrankt zu sein, wurde ihr schließlich Hypochondrie sowie eine mittelschwere Depression attestiert. Seit Maren sich in therapeutischer Behandlung befindet, bemerke sie endlich erste Fortschritte.

Instagram / marenwolf Maren Wolf, YouTuberin

Anzeige

Instagram / marenwolf Maren Wolf im September 2019

Anzeige

Getty Images Tobias und Maren Wolf in Berlin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de