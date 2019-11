Bei Camila Cabello (22) und Shawn Mendes (21) geht es ordentlich zur Sache! Die "Señorita"-Interpreten stehen seit diesem Sommer zu ihrer Beziehung – und haben keinerlei Scheu, diese auch in der Öffentlichkeit zu zeigen: Bei dem Besuch eines NBA-Spiels vor wenigen Tagen kletterte die Sängerin ihrem Freund fast auf den Schoß. Und auch die neuesten Paparazzi-Bilder beweisen: Das Paar kann einfach nicht die Finger voneinander lassen – selbst mitten auf der Straße!

Neben den geparkten Autos im kalifornischen Santa Monica hat es Shamila nach einem romantischen Abendessen einfach überkommen: Die 22-Jährige sprang in die Arme ihres Liebsten und knutschte ihn wild ab. Die leidenschaftliche Fummelei ist fast zu schnell, um von der Kamera eingefangen zu werden. Zurückhaltung scheint den Stars fremd zu sein. Und blitzt da etwa auch Camilas Slip aus der Hose hervor?

Die Künstlerin und der gebürtige Kanadier lassen ihren Gefühlen einfach freien Lauf. Auch bei einem gemeinsamen Abend in Los Angeles am vergangenen Mittwoch kuschelte sich Camila immer wieder an ihren Partner und konnte kaum einen Millimeter von ihm wegrücken.

Backgrid Camila Cabello und Shawn Mendes in Santa Monica

Backgrid Camila Cabello und Shawn Mendes in Santa Monica

ActionPress Camila Cabello und Shawn Mendes in Los Angeles

