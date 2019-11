Camila Cabello (22) und Shawn Mendes (21) sind in Kuschellaune! Im Juni stürmten sie mit ihrem Hit "Señorita" weltweit die Charts. Schnell wurde spekuliert, dass es zwischen ihnen nicht nur in ihrem Musikvideo heiß hergeht. Mittlerweile stehen die beiden Musiker zu ihrer Beziehung. Trotz erster Krisengerüchte schweben sie offenbar immer noch auf Wolke sieben: Bei einer Date-Night wirkten Camila und Shawn nun verliebter denn je.

Die beiden konnten einfach nicht die Finger voneinander lassen! Am Mittwoch waren Camila und Shawn in Los Angeles unterwegs und genossen ihren gemeinsamen Abend sichtlich. Immer wieder tauschten sie Zärtlichkeiten aus – eine liebevolle Umarmung hier, ein Küsschen da. Vor allem die 22-Jährige schien ihren Freund gar nicht mehr loslassen zu wollen. Bekleidet mit einem bequemen Pyjama schmiegte sie sich die ganze Zeit an ihn.

Ihre Liebe zu dem gebürtigen Kanadier verdeutlichte Camila erst vor einigen Tagen mit einem besonders niedlichen Statement: Die Hülle ihres schwarzen Smartphones ziert nun ein kleines "S" – der Anfangsbuchstabe des Vornamens ihres Liebsten. Wie findet ihr die Fotos der beiden? Nehmt an unserer Umfrage teil.

ActionPress Camila Cabello und Shawn Mendes

ActionPress Camila Cabello und Shawn Mendes in Los Angeles

ActionPress Camila Cabello und Shawn Mendes, 2019

