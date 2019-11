Da konnte Victoria Swarovski (26) ihre Tränen nicht mehr zurückhalten. Dass die Österreicherin ein großes Herz hat, bewies sie spätestens bei ihrem Let's Dance-Sieg 2016. Beim diesjährigen RTL-Spendenmarathon kam die Blondine nun an ihre emotionalen Grenzen. Als Patin für Schmetterlingskinder sammelt sie Spenden für Betreuungseinrichtungen. Konfrontiert mit dem Schicksal der 13-jährigen Evelina brach Victoria vor laufender Kamera in Tränen aus.

Die 26-Jährige verbrachte nun für die Stiftung "RTL-Wir helfen Kindern" für RTL einen Tag mit Evi, die seit ihrer Geburt unter der Schmetterlingskrankheit leidet. Durch die genetisch bedingte Krankheit kommt es zur Blasenbildung auf der Haut – Kinder empfinden bereits sanfte Berührungen als schmerzhaft. Mehrmals am Tag müssen Evis Verbände erneuert werden. Beim Anblick der offenen Wunden war Victoria sichtlich ergriffen und zollte der Teenagerin ihren größten Respekt: "Entschuldige Evi, dass ich weine. Ich denke gerade daran, welche Schmerzen du jeden Tag erleidest. Du bist so tapfer und stark. Du bist die Stärkere von uns beiden. Ich weine hier herum und du nicht. Manchmal bin ich eine echte Heulsuse."

Victoria offenbarte, dass sie noch nie zuvor etwas von dieser Krankheit gehört habe. Besonders schlimm finde die Sängerin es, dass die schmerzhafte Erkrankung nicht heilbar sei. Deshalb rief die "My Heart Is Your Heart"-Interpretin auch zum Spenden auf: "Bitte greifen Sie beim RTL-Spendenmarathon zum Hörer und unterstützen Sie uns mit einer Spende, jeder Euro zählt!"

MG RTL D / Andreas Friese Victoria Swarovski mit Evelina

MG RTL D / Andreas Friese Evi und Victoria Swarovski

MG RTL D / Andreas Friese Victoria Swarovski und Evi beim RTL-Spendenmarathon

