Sie wird bereits als einer der Lieblinge der aktuellen Staffel gehandelt! "Bibi & Tina"-Bekanntheit Lina Larissa Strahl (21) gehört in der aktuellen zweiten Staffel zu den Kandidaten der eisigen Tanzshow Dancing on Ice. Den Wettbewerb bestreitet sie mit dem Profitänzer Joti Polizoakis (24), der in Staffel eins mit seiner Tanzpartnerin Sarah Lombardi (27) siegte. Ob sich die Nachfolgerin der Sängerin deshalb unter Druck gesetzt fühlt?

Promiflash traf die Schauspielerin am Freitag vor ihrem allerersten offiziellen Paartanz in der Sendung. Auf die hohen Erwartungen an sie und Joti angesprochen, gab sie zu: Sie verspüre tatsächlich Druck. "Ja, der ist schon hoch. Ich mag Sarah sehr gerne, es ist nichts Persönliches. Aber ich werde danach ganz oft gefragt. Wenn wir ins Hotel einchecken, begrüßen Joti auch schon alle mit 'Hallo Sieger', sagte die 21-Jährige.

In den Augen des sympathischen Eistänzers brauche sich die Blondine keine Sorgen zu machen: "Sarah ist aber unser größter Fan", plauderte Joti aus. Am Sonntag holte sich das Duo 21,5 von 30 möglichen Punkten.

Instagram / _lina_official_ Joti Polizoakis und Lina Larissa Strahl

Anzeige

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi, Musikerin

Anzeige

Instagram / _lina_official_ Joti Polizoakis und Lina Larissa Strahl

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de