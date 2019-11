Zwischen Bauer sucht Frau-Henry und seiner Hofdame Sabine sprühen die Funken! Der Alpaka-Züchter und die Lama-Besitzerin kannten sich bereits vor der Kuppel-Sendung aus einer Kamel-Tier-Gruppe im Netz. Beim Scheunenfest entschied sich der Bauer dann gleich dazu, die Blondine auf seinen Hof einzuladen – was bei seinen weiteren Anwärterinnen für etwas Unmut sorgte. Nichtsdestotrotz scheint Henry mit seiner Entscheidung sehr glücklich zu sein: Er gab seiner Hofdame gleich zu Beginn einen Schmatzer auf den Mund!

Der Landwirt holte Sabine in der sechsten Folge vom Bus ab – und bereitete ihr gleich einen romantischen Empfang: Unmittelbar nachdem sie aus dem Bus aussteigt, küsste er sie gleich zweimal. "Die Tür ging auf und als ich sie gesehen habe, habe ich gedacht, 'Ja, jetzt kann ich sie in den Arm nehmen'. Das war schon sehr, sehr schön. Das war einfach klasse", verriet Henry in der Sendung.

Auch Sabine schien die Begrüßung sehr gefallen zu haben: "Ja, ich glaube, da ist mein Herz mal so für ein, zwei Sekunden stehen geblieben und irgendwie alles rund herum auch. Das war ein sehr, sehr schöner Moment. Ich habe Gänsehaut gehabt. Ich freue mich einfach, ich kann endlich bei ihm sein."

TVNOW / Andreas Friese / RTL Die "Bauer sucht Frau"-Kandidaten 2019

TVNOW / Guido Engels Inka Bause und die Landwirte der 15. Staffel von "Bauer sucht Frau"

TVNOW / Guido Engels / RTL "Bauer sucht Frau"-Henry, 2019

