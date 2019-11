Charlotte Crosby (29) ist wieder Single! Die Geordie Shore-Darstellerin und ihr Freund, der ehemalige Love Island-Kandidat Joshua Ritchie, sind seit zwei Jahren ein Paar – und wirken eigentlich total verknallt. Im Sommer turtelten sie noch gemeinsam im Spanienurlaub und Charlotte ist sogar erst im August aus ihrer Heimat Newcastle zu ihm nach Bolton gezogen. Nun schockte Charlotte ihre Fans mit dieser Nachricht: Sie und Ritchie haben sich getrennt!

Diese traurige News teilte die 29-Jährige am Sonntag in ihrer Instagram-Story: "Josh und ich haben uns entschieden, uns zu trennen. Leider scheint die Beziehung in die Brüche gegangen zu sein. Ich hoffe, wir können immer noch freundschaftlich miteinander umgehen und ich wünsche ihm das Beste für seine Zukunft." Zu den Trennungsgründen hat sich der Trash-TV-Star bisher noch nicht geäußert.

Das Liebes-Aus kommt besonders überraschend, da Charlotte noch vor wenigen Tagen megahappy über ihre Beziehung zu Josh geschwärmt hat. "Wir haben eine Menge dazugelernt, seit wir zusammengezogen sind, und es ist wirklich, wirklich gut. Wir verstehen uns so gut, ich glaube, es hat uns näher zusammengebracht", meinte sie im Mirror-Interview.

Emilio Utrabo / MEGA Josh Ritchie und Charlotte Crosby im Juni 2019 in Spanien

Anzeige

Getty Images Charlotte Crosby im März 2019

Anzeige

Getty Images Josh Ritchie und Charlotte Crosby im März 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de