Bert Wollersheim (68) ist das endlich das ganz große Glück? Der einstige Bordellbesitzer gab seiner Ginger bereits im vergangenen Jahr das Jawort – und zwar ganz spontan bei einer standesamtlichen Trauung in Dänemark. Anschließend feierte der ehemalige Rotlicht-Milieu-König ganz stilecht unkonventionell in einer Après-Ski-Bar auf der Hamburger Reeperbahn. Für die kirchliche Trauung des Paares sollte es aber gesitteter und romantischer zugehen: Im österreichischen Kärnten gingen die beiden Reality-TV-Stars vor Gott den Bund der Ehe ein.

Auf Instagram teilte der 68-Jährige jetzt erste Einblicke in die Zeremonie. Auf den Bildern strahlt das Brautpaar vor dem Traualtar in Bad Bleiberg in die Kamera. Die sonst so extrovertierten Liebenden sind an diesem Tag auffällig schlicht und konservativ gekleidet. Während Ginger in einem Spitzenkleid samt langem Schleier die Kirche betrat, erschien Bert in einem eleganten schwarzen Anzug. "Ich muss immer noch meine wunderschönen Emotionen unserer kirchlichen Trauung verarbeiten. Es war unbeschreiblich", resümierte Bert das Erlebnis in seinem Post.

Doch bei dieser zweiten Hochzeit soll es bei den Wollersheims nicht bleiben. "Wir haben damals, als wir vor einem Jahr geheiratet haben, versprochen, dass wir jedes Jahr wieder heiraten und unser Eheversprechen erneuern", erklärte Ginger noch am Freitag gegenüber Promiflash. Bleibt abzuwarten, welche Outfits sie sich dann für ihr drittes "Ja, ich will" überlegt haben werden.

Instagram / officialbertwollersheim Ginger und Bert Wollersheim

Instagram / officialbertwollersheim Ginger und Bert Wollersheim im November 2019

Instagram / officialbertwollersheim Bert und Ginger Wollersheim bei ihrer Hochzeit 2019

