Bert (68) und Ginger Wollersheim trauen sich noch einmal! Bereits vor einem Jahr gab der ehemalige Rotlichtkönig seiner Liebsten ganz trashig in Dänemark das Jawort. Seitdem zeigen sich die beiden immer wieder verliebt auf roten Teppichen, wo sie kaum die Finger voneinander lassen können. Nun wollen sie ihr Ehegelübde auffrischen – und werden schon morgen im Kreise ihrer Liebsten erneut "Ja" sagen!

Gegenüber Promiflash offenbaren die Turteltauben nun: "Wir haben damals, als wir vor einem Jahr geheiratet haben, versprochen, dass wir jedes Jahr wieder heiraten und unser Eheversprechen erneuern." Auch den Ort ihrer zweiten Hochzeit plaudern der 68-Jährige und die ehemalige Promi Big Brother-Teilnehmerin aus: Die Trauung soll in einer Kirche in Bad Bleiberg im österreichischen Kärnten stattfinden – Gingers Heimat. Außerdem verrät Bert: "Wir haben einen wunderbaren Trauredner."

Zum perfekten Glück fehlt dem Paar nur noch eins: ein gemeinsames Kind. Seit Ende 2018 arbeiten Ginger und Bert an Nachwuchs – bisher erfolglos. Aufgeben komme aber nicht infrage: "Wir sind wirklich nonstop unterwegs. Aber jetzt muss Bert wieder ran an den Speck. Was muss, das muss", gab sich die Blondine Anfang November gegenüber Promiflash optimistisch.

ActionPress Bert Wollersheim und Ginger Costello-Wollersheim auf Mallorca

Facebook / officialbertwollersheim Ginger Costello und Bert Wollersheim im Oktober 2019

ActionPress / Nicole Kubelka / Future Image Ginger Costello und Bert Wollersheim, 2019

