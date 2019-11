Familientreffen bei Grey's Anatomy – vor und hinter der Kamera! Seit 2014 bereits steht Kelly McCreary (38) in der Rolle der Dr. Maggie Pierce für die erfolgreiche Drama-Serie vor der Kamera. Das Thema Familie schwingt in der Handlung immer mit, denn Pierce ist die uneheliche Tochter von Dr. Richard Webber (gespielt von James Pickens Jr., 65). In den neuen Folgen wird dem nochmal eins drauf gesetzt, denn sowohl der TV-Charakter als auch die Darstellerin bekommen Unterstützung aus dem Angehörigenkreis: Kellys Schwester Crystal spielt die Cousine von Dr. Pierce!

Seit einigen Wochen laufen in den USA schon die neuen Folgen der 16. Staffel – und in einer Episode erhält die 38-Jährige Familienbesuch: Crystal kommt per Gastauftritt in der Rolle der Sabrina ins Grey Sloan Memorial Hospital. Mit Entertainment Weekly sprachen die Schwestern nun darüber, wie ihr gemeinsamer Dreh lief. "Es war das allererste Mal, dass wir zusammen vor der Kamera standen. [...] Wir hatten nie die Gelegenheit, etwas gemeinsam zu machen", erzählte Kelly.

+++Achtung, Spoiler!+++

Aber wie kam es dazu, dass die beiden Schwestern zusammen bei "Grey's Anatomy" spielen durften? "Ich habe in der vergangenen Staffel Gerüchte zu einem neuen Handlungsstrang für Maggie mitbekommen, nämlich dass sie die Chance hat, die Familie ihres Vaters Richard noch mehr kennenzulernen", plauderte die Beauty weiter aus. Die Produktion wusste wohl schon damals, dass Kelly eine Schwester hat und lud Crystal letztendlich zum Casting ein.

Getty Images Kelly McCreary, "Grey's Anatomy"-Star

Instagram / seekellymccreary Kelly und Crystal McCreary im Oktober 2019

Instagram / seekellymccreary Kelly und Crystal McCreary am Set von "Grey's Anatomy"

