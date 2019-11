Herzogin Kate (37) ist ein wahres Fashion-Vorbild! Während sich die Frau von Prinz William (37) bei royalen Veranstaltungen meist eher klassisch kleidet, gibt sie zu einem besonderen Event in modischer Hinsicht Vollgas: die Spendengala Royal Variety Performance, bei der allerhand Künstler die königliche Familie mit Gesang und Tanz unterhalten. In diesem Jahr begeisterte Kate in einem dunklen, hautengen, bodenlangen Spitzendress. Doch das war nicht Kates einziger glanzvoller Auftritt – auch in den Jahren davor überzeugte sie auf der Veranstaltung mit ihren Outfits!

Schon zweimal zuvor durfte Kate die Royal Variety Performance besuchen. Dabei blieb ihr Auftritt 2017 wohl am meisten im Gedächtnis, denn mit ihrem Look stahl sie allen die Show: In einer eisblauen Robe der Modedesignerin Jenny Packham schritt die Brünette über den roten Teppich. Der Stoff war über und über mit funkelnden Diamant-Blumen besetzt – ein wahrhaft märchenhaftes Styling. Kates glitzernde High Heels harmonierten perfekt mit diesem Traum von einem Dress.

Weniger auffällig, aber nicht minder elegant, war Kate bei ihrem ersten Besuch 2014 aufgetreten. Die heute 37-Jährige trug ein eng anliegendes, schwarzes Kleid mit Spitzenärmeln. Den schlichteren Look kombinierte sie mit funkelnden Ohrringen und einer lockeren Hochsteckfrisur. Welches Outfit von Kate gefällt euch am besten? Stimmt in der Umfrage ab!

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate bei der Royal Variety Performance 2019

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate bei der Royal Variety Performance 2017

Getty Images Herzogin Kate bei der Royal Variety Performance 2014

