James Van Der Beek (42) und seine Familie müssen eine schwere Zeit durchstehen. Bis vor Kurzem stand der Schauspieler als Kandidat der amerikanischen Tanzshow Dancing with the Stars auf dem Parkett. Am vergangenen Montag verkündete der Fünffach-Vater nach seinem Show-Aus eine traurige Nachricht: Seine Frau Kimberly hat erneut eine Fehlgeburt erlitten. Trotz des Verlusts hat James beim Tanzen aber vollen Einsatz gezeigt – der Grund sei seine Liebste gewesen, die ihn immer unterstütze.

"Im Ernst, seine Stärke ist Kimberly, seine Frau. Sie ist die inspirierende und temperamentvollste Person, die ich kenne", schwärmte James' Tanzpartnerin Emma Slater nun gegenüber Hollywood Life. Auch wenn seine Gattin nach dem Vorfall selbst genug zu kämpfen habe, gebe sie ihrem Mann immer wieder die Kraft und den Halt, um stark zu bleiben. Kimberly soll auch den Anstoß gegeben haben, dass James trotz der schlimmen Diagnose vor die Jury trete, um sein Talent unter Beweis zu stellen.

Die Eheleute hatten ihr sechstes Kind erwartet: "Man weiß nie, warum diese Dinge passieren", sagte James während der Show-Aufzeichnung. Nach der Bekanntgabe brach James' Konkurrentin und Sängerin Ally Brooke (26) in Tränen aus und wollte den "Scary Movie"-Darsteller trösten, indem sie ihm ihren verbleibenden Platz im Finale anbot.

Instagram / vanderjames Kimberly Van Der Beek mit ihrer Tochter, November 2019

Anzeige

Getty Images James Van Der Beek und seine Tanzpartnerin Emma Slater, September 2019

Anzeige

Getty Images Ally Brooke im November 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de