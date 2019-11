Sarah Joelle Jahnel (30) gibt ein Schwangerschafts-Update! Vor wenigen Wochen sorgte die Sängerin für eine echte Überraschung: Sie gab bekannt, dass sie ihr erstes Kind erwartet. Und bis ihr Spross das Licht der Welt erblickt, muss sich Sarah auch gar nicht mehr lange gedulden: Sie ist nämlich bereits im sechsten Monat. Gegenüber Promiflash plauderte Sarah Joelle nun aus, wie es ihr in der Kugelzeit ergeht!

Auch wenn sie die erste Schwangerschaftshälfte bereits hinter sich gelassen hat, zeigt sich die Brünette im Promiflash-Interview ziemlich ungeduldig: "Mir kann es gar nicht schnell genug damit gehen, mein kleines Wunder endlich in den Armen zu halten." Hin und wieder habe sie aber auch mächtig Spaß an ihrem Bauchbewohner. "Mein kleines Mäuschen hat schon in der 16. Schwangerschaftswoche begonnen, sehr aktiv zu werden. Ich spüre die Bewegungen täglich und finde es total lustig, wie mein Bauch zappelt und sich auf und ab bewegt", erzählt die 30-Jährige und fügt hinzu, dass sich durch die Schwangerschaft ihr Geschmack geändert habe. "Ich bin verrückt nach Schoki, Pfannkuchen und selbst gepresstem Orangensaft. Am Anfang der Schwangerschaft war ich Haribo-süchtig, obwohl ich sonst eigentlich nicht so der süße Typ war."

Zu Beginn ihrer Schwangerschaft musste Sarah allerdings eine schwere Zeit durchstehen: Anfangs wussten die Ärzte nicht, ob es sich um eine normale oder um eine Eileiter-Schwangerschaft handelte. Sarah hatte starke Blutungen und das Risiko einer Fehlgeburt stand im Raum. Seither steht für die Sängerin fest, dass es sich bei ihrem Spross um ein kleines Wunder handelt: "Wenn es schon diese ganzen Strapazen tatsächlich überlebt. Die Gesundheit meines Kindes steht für mich nun an erster Stelle", beteuerte die einstige DSDS-Teilnehmerin.

