Wer die Stars der sechsten Sing meinen Song-Staffel vermisst hat, kann sich jetzt auf ein baldiges Wiedersehen freuen. Wie im vergangenen Jahr wird es auch 2019 eine Weihnachtsausgabe der beliebten Show geben. Moderiert von Michael Patrick Kelly (41) werden Milow (38), Wincent Weiss (26), Johannes Oerding (37), Álvaro Soler (28), Jeanette Biedermann (39) und Jennifer Haben (24) ihre liebsten Christmas-Songs zum Besten geben. Jetzt steht der Termin für das Spektakel fest!

Ausgestrahlt wird die Show am 26. November ab 20:15 Uhr bei Vox. Schon jetzt verraten die Musiker aus der sechsten Staffel, welche Highlights sie neu interpretieren wollen. So versucht sich beispielsweise Álvaro an "It's beginning to look a lot like Christmas" (ursprünglich von Michael Bublé, 44). Dazu erklärt der gebürtige Spanier: "Das Schöne an Weihnachten ist, dass es nicht nur einen Tag umfasst, sondern fast einen ganzen Monat lang stattfindet. Der Song spiegelt diese Magie vom Anfang der Weihnachtszeit bis hin zum 24. Dezember wider."

Wincent Weiss wird in dem Special den Song "Fröhliche Weihnachten" aus Peter Maffays (70) weihnachtlichem "Tabaluga"-Album performen. Zum Thema Weihnachten fiel Wincent vor laufender Kamera allerdings eine ganz und gar nicht besinnliche Anekdote ein. So erzählte der Sänger von einem persönlichen Erlebnis kurz vor Heiligabend: "Vor drei Jahren waren wir auf einer Eisbahn, auf der ich nackt rumgeschlittert bin. Irgendwie bin ich dann nackt im Auto eingeschlafen und meine Mutter musste mich am 24. Dezember von der Polizeistation abholen."

Zu sehen wird die Sendung ebenfalls auf TVNOW sein.

TVNOW Álvaro Soler bei "Sing meinen Song – Die Weihnachtsparty"

Anzeige

TVNOW Milow, Jeanette Biedermann und Jennifer Haben beim "Sing meinen Song"-Weihnachts-Special

Anzeige

TVNOW Wincent Weiss und Álvaro Soler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de