Hat sie es wirklich getan? Auch mit über 60 Jahren steht Madonna (61) noch immer mit voller Power auf den größten Bühnen dieser Welt. Für ihre Fitness tut die Sängerin allerdings auch eine ganze Menge – und setzt zudem auf kuriose Methoden nach einem anstrengenden Bühnenprogramm. Nun veröffentlichte sie ein Video, in dem sie sich nach einem Konzert in eine mit Eiswürfeln gefüllte Badewanne setzt. Doch damit nicht genug: Madonna gönnt sich im Clip außerdem noch einen Drink, der nicht nach jedermanns Geschmack sein dürfte.

Auf Instagram teilte die Sängerin ein Video, in dem sie tapfer in etwa fünf Grad eisigem Wasser ausharrt. Das sei gut gegen Verletzungen, verkündete sie in ihrem Post. Nach dem kalten Bad sitzt Madonna mit knallroten Beinen in einem Bademantel auf dem Wannenrand und trinkt eine Tasse mit einer gelblichen Flüssigkeit. Ihren eigenen Aussagen zufolge soll es sich dabei um Urin handeln! Denn das sei nach einem Eisbad "sehr gut", wie sie behauptet. Ob die Entertainerin allerdings wirklich ihr eigenes Urin trinkt oder ob es sich dabei doch nur um Tee handelt, bleibt jedoch vorerst ihr Geheimnis. Ihr Lächeln deutet aber darauf hin, dass es sich hierbei nur um einen Scherz handeln dürfte.

Madonnas Eiswannen-Methode ist unter Sportlern übrigens weit verbreitet. Allerdings warnen Experten, dass ein Bad in eisigem Wasser nach körperlicher Anstrengung auch eine starke Belastung für den Körper ist und schlimmstenfalls zum Tode führen könne.

