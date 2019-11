Robert Geiss (55) überrascht mit einer neuen, frechen Frisur! Während Carmen Geiss (54) gerne mal mit ihren Looks experimentiert und nur einen Luxus-Friseur an ihre Mähne lässt, ist ihr Ehemann nicht gerade für haarige Veränderungen bekannt. Vielmehr bleibt der TV-Star seiner blonden Haarpracht bereits seit Jahren treu. Nun wurde er jedoch von seiner Gattin zu ihrem Lieblingsfriseur geschleppt – und die war von dem Ergebnis total hin und weg.

"Robert war heute bei meinem Friseur in Dubai. Endlich habe ich ihn mal dazu bekommen, sich eine schöne Farbe und vor allem einen guten Schnitt machen zu lassen", freute Carmen sich auf Instagram und veröffentlichte dazu drei Fotos von Roberts neuer Friese: Die Haare des 55-Jährigen wurden geschnitten und aufgehellt und mit einem Föhn in die perfekte Form gebracht. Aber nicht nur seine Liebste feierte den frischen Haarschnitt – auch die Fans überhäuften den Unternehmer mit Komplimenten.

Carmen selbst ging es ebenfalls an die Mähne: Die zweifache Mutter bekam neue Strähnen in ihre blonden Haare und den Ansatz aufgefrischt. "Das ist der Künstler der Haarfarbe und Haare", lobte die 54-Jährigen ihren Lieblingsfriseur. Wie gefällt euch Roberts neue Frisur? Stimmt in unserer Umfrage ab.

