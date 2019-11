Na, wer ist denn diese brünette Beauty? Als Carmen Geiss (54) in der letzten Folge von Die Geissens plötzlich mit brauner Haarpracht zu einem Dinner erschien, staunten die Fans nicht schlecht! Hat sich die Millionärsgattin etwa tatsächlich von ihrem blonden Markenzeichen getrennt? Wie es scheint, handelt es sich bei Carmens Veränderung aber nur um eine Perücke – eigentlich schade, denn die Community der 54-Jährigen feiert den neuen Look total!

"Wie hat euch gestern meine kleine Haarverwandlung gefallen? Es gab auf jeden Fall am Anfang geschockte Gesichter", hält Carmen in einem Post auf ihrer Instagram-Seite fest. Dazu teilt sie eine Reihe von Schnappschüssen, die sie mit brünetter Wallemähne zeigen. Und Carmen sollte eventuell wirklich mit dem Gedanken spielen, demnächst einen Termin bei ihrem Friseur zu machen. Denn die Follower fahren extrem auf die neue Frise ab!

Wenige Stunden nachdem die Rheinländerin ihren Beitrag veröffentlichte, trudeln prompt zahlreiche Likes und Kommentare ein. "Die Farbe steht dir, an deiner Stelle würde ich sie behalten", "Viel besser in dunkler" und "Blond war auch sehr schön, aber das sieht megagut aus, Carmen", lautet das fast durchweg positive Feedback der User. Wie gefällt euch Carmen mit braunen Haaren? Stimmt in der Umfrage unter diesem Artikel ab.

Instagram / carmengeiss_1965 Carmen Geiss

Instagram / carmengeiss_1965 Carmen Geiss mit brauen Haaren

Instagram / carmengeiss_1965 Carmen Geiss

