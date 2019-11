Keine mütterliche Unterstützung für Caitlyn Jenner (70)! Der Reality-TV-Star nimmt aktuell an der britischen Ausgabe des Dschungelcamps teil. Im australischen Regenwald kämpft sich die Trans-Lady durch zahlreiche Ekelprüfungen und einsame Nächte am Lagerfeuer, während sich ein Millionen-Publikum vor den Fernsehern darüber amüsiert. Eine schaltet dabei jedoch nicht ein: Caitlyns Mutter Esther will nicht sehen, wie die 70-Jährige um den Titel kämpft!

Im Interview mit Daily Mail sprach die 93-Jährige über die Urwald-Teilnahme des ehemaligen Olympia-Stars. Begeistert sei sie von Caitlyns TV-Engagement nicht: "Das ist für mich keine Unterhaltung, jemanden ängstlich zu sehen. Ich denke, sie könnte eine angenehmere Zeit auf dem Golfplatz verbringen!" Zu ihrer generellen Abneigung komme noch, dass Esther die britische Sendung in den USA nicht empfangen könne: "Wir können das hier nicht sehen. Ich muss mich auch nicht quälen, wenn es so beängstigend ist!"

Von ihrer Mutter kann Cait also keine Anrufe für den Kronen-Kampf erwarten – ihre frühere Stief-Familie unterstützt sie hingegen sehr: So sollen Kim Kardashian (39) und ihre Schwestern der gebürtigen New Yorkerin sogar gut zugeredet haben, überhaupt teilzunehmen.

Getty Images Caitlyn Jenner, Reality-TV-Star

WENN Esther Jenner, Mutter von Caitlyn Jenner

Instagram / caitlynjenner Caitlyn Jenner (rechts) mit ihrer Mutter Esther

