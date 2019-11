Ist Kim peinlich berührt oder eher stolz? Caitlyn Jenner (70) hat mit ihrer Teilnahme an der britischen Ausgabe von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" wirklich alle völlig überrascht. Erst seit wenigen Tagen sind die TV-Kandidaten im australischen Dschungelcamp – und prompt wurde der Kardashian-Paradiesvogel von den Zuschauern zur ersten Prüfung gewählt. Aber was denkt eigentlich Kim Kardashian (39) über die überraschende Teilnahme an dem Trash-Format?

Nein, es gibt keinen neuen Krieg zwischen dem Transgender-Star und dem Kardashian-Clan. Und auch keine bösen Überraschungen. Ein Insider verriet HollywoodLife jetzt, dass Kim sogar richtig stolz auf ihren Ex-Stiefvater ist. "Die Mädels und auch Kris haben Caitlyn ermutigt, bei der Show zu mitzumachen. Denn die Leute würden in der Sendung endlich sehen, wie sie als Mensch wirklich ist", schilderte die Quelle weiter. Es soll allerdings vorher klar besprochen worden sein, dass der ehemalige Spitzensportler in dem TV-Format die Familie nicht durch den Dreck zieht und keinerlei pikante Familiengeheimnisse ausplaudert.

Was viele bis zur Teilnahme gar nicht wussten: Caitlyn war 2003 bereits als Bruce Jenner (70) in der amerikanischen Ausgabe der Sendung. "Jetzt, wo sie ihr wahres Leben lebt, möchte sie diese Erfahrung in ihrem neuen Ich erneut erleben", erklärte der Insider ihren wiederholten Kampf um die Dschungel-Krone.

Backgrid Caitlyn Jenner vor ihrer Abfahrt ins Dschungelcamp

Instagram / caitlynjenner Caitlyn Jenner auf ihrer Geburtstagsfeier, Oktober 2019

Getty Images Bruce Jenner im November 2010

