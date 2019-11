Hat Tyga (30) sich etwa eine neue Kylie Jenner (22) gesucht? Der Rapper und die Make-up-Milliardärin waren ab 2014 immer wieder ein Paar. Drei Jahre später gab es dann die endgültige Trennung. Die verlief aber anscheinend ganz ohne Rosenkrieg. Immerhin werden die beiden seither immer noch regelmäßig gemeinsam gesehen. Ein Liebes-Comeback scheint es allerdings dennoch nicht zu geben – für den Musiker aber offenbar kein Problem: Tyga datet mittlerweile ein Kylie-Jenner-Lookalike!

Seit einigen Tagen wird der "Loco Contigo"-Interpret immer wieder mit dem Instagram-Model Ana Beatriz Boaretto gesehen. Am Sonntag lichteten Paparazzi die beiden zum Beispiel vor einem Restaurant in Hollywood ab. Zwei Tage später war sie auch dabei, als Tyga seinen 30. Geburtstag mit ein paar Freunden auf einer Jacht feierte – und eines wird bei all diesen Aufnahmen schnell klar: Tyga bleibt seinem Beuteschema treu! Ana hat nämlich ziemliche Ähnlichkeit mit seiner Ex Kylie. Die gleiche dunkle Mähne, die gleichen vollen Lippen und eine ähnliche Sanduhr-Figur – Kylie und Ana könnten auch Schwestern sein.

Dabei ist es noch gar nicht so lange her, dass Tyga und der echten Kylie wieder eine Affäre nachgesagt wurde. Nachdem die 22-Jährige sich von Travis Scott (28) getrennt hatte, soll sie bei einem nächtlichen Date mit ihrem Ex erwischt worden sein. Kylie stritt allerdings alles ab.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Reality-Star

Anzeige

Instagram / anaboaretto Ana Beatriz Boaretto, Instagram-Model

Anzeige

ActionPress / Kristin Callahan / Everett Collect Tyga bei den MTV Video Music Awards 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de