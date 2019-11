Natalie Dormer (37) scheint wieder total verliebt zu sein! Die ehemalige Game of Thrones-Darstellerin musste Ende 2018 eine schlimme Trennung verkraften. Nach elf gemeinsamen Jahren mit Regisseur Anthony Byrne gab das Paar überraschend seine Trennung bekannt. Der Grund: Massive Konflikte sollen für das Liebes-Aus verantwortlich gewesen sein. Mittlerweile hat die 37-Jährige aber offenbar wieder einen neuen Mann an ihrer Seite – mit ihm zeigte sie sich jetzt total innig!

Seit Kurzem scheint die gebürtige Britin in den Schauspieler David Oakes verknallt zu sein. Am Dienstag zeigten sie dann auch ihre Zuneigung in der Öffentlichkeit. Die zwei wurden dabei abgelichtet, wie sie gemeinsam in einem Restaurant in Los Angeles zu Mittag aßen – und sich dabei nicht nur angeregt miteinander unterhielten: Zwischendurch schmiegten Natalie und David immer wieder liebevoll ihre Köpfe aneinander und wirkten total vertraut!

Natalie und David kennen sich nicht erst seit wenigen Wochen: Bereits 2017 standen sie gemeinsam in dem Theaterstück "Venus In Fur" in London auf der Bühne.

Backgrid; ActionPress David Oakes und Natalie Dormer

Backgrid; ActionPress David Oakes und Natalie Dormer in Los Angeles im November 2019

Getty Images Natalie Dormer und David Oakes im Theaterstück "Venus In Fur" 2017

