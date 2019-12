Natalie Dormer (37) zeigt sich ungeschminkt in der Öffentlichkeit! Normalerweise ist die Game of Thrones-Darstellerin von oben bis unten top durchgestylt auf den roten Teppichen dieser Welt zu sehen. Egal, ob bei Premieren oder Preisverleihungen – die Schauspielerin sorgt immer für einen Blickfang. Doch fernab des Blitzlichtgewitters trägt die Blondine offenbar weder Mega-High-Heels noch aufwendiges Make-up. Das beweisen die neuesten Aufnahmen!

Im kalifornischen Encino wurde Natalie am Montagnachmittag von Paparazzi in einem Parkhaus abgelichtet. Die 37-Jährige befand sich gerade auf dem Rückweg vom Fitnessstudio. Dabei begeisterte sie vor allem mit ihrem natürlichen Look: Nach dem Workout hatte der Hollywoodstar seine Haare zu einem lässigen Dutt gebunden und auf Schminke verzichtet. Zu Natalies After-Sport-Outfit gehörte ein weites schwarzes Kleid und braune Mokassins.

Nach der Trainingseinheit wirkte die Schauspielerin sehr erschöpft, dabei hat sie eigentlich Grund zum Lachen: Nachdem ihre elf Jahre andauernde Beziehung zu dem Regisseur Anthony Byrne Ende 2018 gescheitert war, zeigte sich die Leinwandschönheit vor einigen Tagen verdächtig vertraut mit Kollege David Oakes.

Backgrid Natalie Dormer Dezember 2019 in Encino

Getty Images Schauspielerin Natalie Dormer

Backgrid David Oakes und Natalie Dormer

