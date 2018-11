Glück im Beruf, Pech in der Liebe? Danach sieht es nun jedenfalls im Leben von Natalie Dormer (36) aus. Karrieretechnisch könnte es für die Schauspielerin nicht besser laufen: Mit ihrer Rolle in der Hit-Serie Game of Thrones machte sich die Britin sogar international einen Namen. Dagegen muss sie privat jetzt einen Tiefpunkt überwinden: Nach elf gemeinsamen Jahren gehen sie und Anthony Byrne getrennte Wege!

Das bestätigte Natalie selbst gegenüber New Statesman. In dem Interview gibt sie "massive Konflikte" als Grund ihrer Trennung an. Nach über einem Jahrzehnt als Paar und davon sogar sieben Jahren als Verlobte begann die Fassade ihrer vermeintlichen Traumbeziehung aber bereits im Sommer langsam zu bröckeln. Dass Natalie und Anthonys jüngstes gemeinsames Projekt, das Script für ihren Film "In Darkness" zu schreiben, ihre Beziehung drastisch auf die Probe stellte, machte schnell die Runde.

Auch Regisseur Anthony äußerte sich zu den bedauerlichen News: "Weil wir kein Büro oder Ähnliches hatten, haben wir zu Hause geschrieben und da ist alles eskaliert", offenbarte er. Über die gemeinsamen Jahre hätten Nat und er einiges gelernt, aber nach eigener Aussage einfach nicht aus ihren eigenen Fehlern.

Getty Images Natalie Dormer, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Natalie Dormer, Fernsehstar

Anzeige

Getty Images Natalie Dormer und Anthony Byrne in London

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de