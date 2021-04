Das dürfte die Fans von Natalie Dormer (39) entzücken! Die Game of Thrones-Darstellerin war elf Jahre mit dem irischen Filmproduzenten Anthony Byrne liiert. Doch 2018 trennten sich die Wege der einstigen Turteltauben – Grund dafür sollen massive Konflikte gewesen sein. Ein knappes Jahr später turtelte sie aber bereits mit dem Briten David Oakes. Und anscheinend geht bei den beiden alles Schlag auf Schlag, denn Natalie verriet nun ganz überraschend: Sie ist Mama einer dreimonatigen Tochter!

In dem Podcast "That’s After Life" plauderte die 39-Jährige nun ganz nebenbei aus, Nachwuchs bekommen zu haben – und gab auch gleich ein paar Einblicke in ihr Mama-Dasein. "Sie ist erst drei Monate alt und sie bereitet uns so viel Freude. [...] Ich bin verliebt, ich bin sehr verliebt", schwärmte Natalie von ihrem Töchterchen. Doch es gebe auch eine Sache, mit der sie noch nicht so klarkomme: Der Schlafmangel.

"Ich werde mich nie wieder über die Stunden am Filmset beschweren, weil dieser Schlafentzug noch mal eine Schippe drauf legt", scherzte sie im Interview. Aber abgesehen davon scheint Natalie in ihrer neuen Rolle als Mutter total aufzugehen. Sie könne nun alle Eltern verstehen, die immer gesagt haben, dass sich die ganze Lebenseinstellung mit einem Kind ändern werde.

Backgrid David Oakes und Natalie Dormer

Getty Images Natalie Dormer im Januar 2015

Getty Images Natalie Dormer, Fernsehstar

