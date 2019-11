Leona ist von einem schweren Schicksal betroffen. In der Doku-Sendung Hier & Jetzt wird die 22-Jährige in den wohl letzten Monaten ihres Lebens begleitet. Sie leidet an einer seltenen und hochaggressiven Form von Krebs – bei ihr wurde ein Nebennierenkarzinom diagnostiziert. Da auch eine hoch dosierte Chemotherapie die Krankheit nicht aufhalten konnte, geben ihre Ärzte ihr nur noch wenige Monate Lebenszeit. Leona weiß sicher, dass sie daran sterben wird – hat sie sich deshalb schon viele Gedanken zu ihrem Tod gemacht?

Gegenüber Promiflash offenbarte die "Hier & Jetzt"-Teilnehmerin nun, dass sie bereits über ihre eigene Beerdigung nachgedacht hat: "Klar hab ich schon mal fallen gelassen, wie ich mir das so vorstelle, hab mir auch schon ein paar Lieder rausgesucht, die gespielt werden sollen." Jedoch würde die Konfrontation mit ihrer Bestattung stets zu negativen Gedanken führen. "Aber eigentlich zieht mich das nur runter. Das passt nicht zu meiner Lebenseinstellung", stellte sie anschließend klar. "Denn ich lebe im Hier und Jetzt, ich genieße alles, was gerade passiert."

Auch auf ihren Tod wolle Leona sich nicht überfokussieren – deswegen würde sie mit ihrem Umfeld auch nur selten darüber sprechen. "Wir genießen stattdessen die Zeit, in der es mir eben noch gut geht. Wir ignorieren alles, was danach kommt." Schaut ihr euch ihre Geschichte heute im TV an? Stimmt ab!

Hier & Jetzt, RTL2 Leona, "Hier & Jetzt"-Protagonistin

Anzeige

Hier & Jetzt, RTL2 Leona, "Hier & Jetzt"-Protagonistin der zweiten Staffel

Anzeige

Hier & Jetzt, RTL2 "Hier & Jetzt"-Protagonistin Leona (m.) mit Freundinnen

Anzeige

Schaut ihr euch Leonas Geschichte bei "Hier & Jetzt" an? Auf jeden Fall. Nein, ich denke nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de