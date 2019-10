Den Kampf gegen den Krebs haben sie so gut wie verloren: Ihre Lebensfreude jedoch verlieren die Protagonisten von Hier & Jetzt niemals! Am 20. November kehrt die RTL2-Dokumentation mit einer zweiten Staffel zurück: Bereits in der vergangenen Ausgabe sorgte sie für echte Gänsehautmomente, in denen wohl nur wenige Augen trocken blieben. Die Sendung begleitet sterbenskranke Menschen mit dem Wissen, dass ihre verbliebene Zeit begrenzt ist. Sich von ihrem Schicksal runterziehen lassen, kommt für sie aber absolut nicht infrage – im Gegenteil!

Hart, aber leider traurige Wahrheit: Die Tage für Leona sind gezählt. Die 21-Jährige leidet an einem seltenen und hochaggressiven Krebs, einem Nebennierenkarzinom. Seit zwei Jahren kennt sie die Diagnose, eine hoch dosierte Chemotherapie führte bei Leona nicht zum gewünschten Erfolg. Laut der Ärzte bleiben der jungen Frau nur noch wenige Monate – die sie nun voll auskosten will! Leona erstellt eine "Bucket List" mit Dingen, die sie vor ihrem Tod unbedingt noch erleben will. Von einem Fallschirmsprung bis hin zum Berlin-Wochenende mit ihren Mädels: Von ihrem Krebs lässt sie sich so schnell nicht das Lachen verderben!

Norman ist dank einer Stammzellenspende sowie einer Chemo immerhin krebsfrei – was allerdings nicht bedeutet, dass sein Blutkrebs nicht wieder ausbrechen kann. Aus diesem Grund versucht der 35-Jährige jeden Tag, in vollen Zügen zu genießen – sein Partner Benni hilft ihm bei diesem Vorhaben.

