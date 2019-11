Walter Freiwald (✝65) verlor den Kampf gegen den Krebs! Erst vor wenigen Wochen schockierte der Moderator seine Community mit der traurigen Nachricht: Er leide an einer unheilbaren Krebs-Erkrankung, die ihn das Leben kosten würde. Am vergangenen Samstag ist der ehemalige Dschungelcamp-Kandidat im Alter von 65 Jahren friedlich im Krankenhaus eingeschlafen. Bereits zehn Tage vor seinem Tod wandte sich die TV-Legende an seine Fans und dankte mit rührenden Worten!

Mit so viel Unterstützung hätte die "Der Preis ist heiß"-Bekanntheit wohl nicht gerechnet: "Danke für eure Reaktionen und euer Mitgefühl. Ihr tut mir gut!", schrieb Walter Freiwald nach der Bekanntgabe seiner Diagnose bei Instagram. Das Schwarz-Weiß-Bild zeigt den Moderator zuversichtlich in die Kamera lächelnd – dass ihn das Schicksal so schnell einholt, hat zu diesem Zeitpunkt wohl keiner gedacht.

"Vergesst mich nicht", bat er am zehnten November seine Anhänger auf den sozialen Netzwerken. Nur zehn Tage später finden sich unter dem Post zahlreiche Beileidsbekundungen und Kommentare mit den erlösenden Worten: "Ruhe in Frieden".

Thomas Lohnes / Getty Images Walter Freiwald, Dschungelcamp-Bewohner 2015

Instagram / w.freiwald Moderator Walter Freiwald

Andreas Rentz / Getty Images Walter Freiwald beim RTL Telethon 2016



