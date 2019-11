Katy Bähm (26) bekommt nicht nur aus den eigenen Reihen Gegenwind. Am vergangenen Donnerstag fiel die Travestie-Künstlerin schon in der ersten Folge von Queen of Drags negativ auf. Ob bei Diskussionen über die Zimmerverteilung oder beim Sauberhalten des eigenen Schminkplatzes – Katy eckte immer wieder bei ihren Kolleginnen an. Für viele ist die Drag Queen eine Spur zu selbstbewusst. Jetzt wird die Berlinerin auch noch im Netz heftig angefeindet!

Auf Instagram berichtet Katy von den vielen Botschaften, die sie seit ihrer Teilnahme an Heidi Klums (46) Show erreicht hätten. Es seien zwar viele positive dabei, "aber ich bekomme auch so viele bösartige Nachrichten, wo mir Menschen den Tod wünschen, weil ich unsympathisch sei." Sie sei zwar sehr stark, aber so etwas tue schon weh, betont die DJane auf ihrem Account.

Show-Konkurrentin Bambi Mercury (32) stellt sich sofort auf Katys Seite. "Ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn ihr eure negativen und teilweise schockierenden Kommentare etwas zurückschraubt", appelliert sie an die Fans von "Queen of Drags". Selbst wenn man jemanden nicht möge, sollte man ihm nicht den Tod wünschen.

© ProSieben/Boris Breuer Katy Bähm, Travestiekünstlerin

Bieber, Tamara/ Action Press Katy Bähm bei der Preview von "Queen of Drags" in Berlin

Bieber, Tamara/ Action Press Bambi Mercury, Teilnehmerin bei "Queen of Drags"

