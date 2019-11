Ist Anna Hofbauer (31) inzwischen bereits Mama geworden? Die ehemalige Bachelorette ging in den vergangenen Monaten sehr offen mit ihrer Schwangerschaft um – und postete immer wieder Fotos von ihrem runden Kugelbauch im Netz. Ihr Baby sollte eigentlich erst kurz vor Weihnachten das Licht der Welt erblicken. In der vergangenen Woche platzte dann jedoch plötzlich die Fruchtblase der Blondine! Ist ihr Kind nun bereits auf der Welt oder war es falscher Alarm?

Annas Partner Marc Barthel (30) hatte verraten, dass ihre Fruchtblase am 12.November um 6.30 Uhr geplatzt sei. Daraufhin waren die beiden offenbar gleich in ein Krankenhaus gefahren. Seither meldete sich jedoch weder der Fitness-Fan noch Anna in den sozialen Netzwerken weiter zu dem Thema. Ob sich die zwei nun erst einmal Zeit für ihre Familie nehmen wollen?

Dass ihr Baby bereits geboren wurde, ist sehr wahrscheinlich: Laut Eltern wird eine Geburt in jedem Fall eingeleitet, sollten sechs bis 24 Stunden nach einem Blasensprung keine Wehen einsetzen. Demzufolge müsste der Nachwuchs der beiden Influencer schon längst das Licht der Welt erblickt haben.

Instagram / anna_hofbauer.official Anna Hofbauer, Ex-Bachelorette

Anzeige

Promiflash Anna Hofbauer auf dem kinderTag 2019

Anzeige

Christopher Tamcke / Future Imag / ActionPress Marc Barthel und Anna Hofbauer beim Fototermin am Set einer ZDF TV-Serie, 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de