Läuft da was zwischen Brenda Patea (26) und Alexander Zverev (22)? Um das Liebesleben des Tennis-Stars haben sich in den vergangenen Monaten Gerüchte gerankt. Nach seiner Trennung von Freundin Olga Sharypova wurde über eine mögliche Liaison mit Model Lena Gercke (31) getuschelt. Dann kam der Sportler auf einmal wieder mit seiner Ex zusammen. Ist das Liebes-Comeback inzwischen Geschichte? Es gibt nun Hinweise auf eine Romanze mit Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin Brenda!

Das Feuer für die brodelnde Gerüchteküche haben die zwei mit verdächtigen Postings auf Instagram entfacht: Alexander kämpfte vor wenigen Tagen in London um den ATP-Weltmeister-Titel – auch die 26-Jährige teilte auf ihrem Account fleißig Schnappschüsse aus der britischen Hauptstadt. Zudem will Gala wissen: Die Laufstegschönheit sei während des Turniers als treuer Fan dabei gewesen und die Spiel-Kommentatoren hätten sie sogar als Alexanders "Lebensgefährtin" bezeichnet.

Brenda hatte bereits im Februar gegenüber Promiflash von einer neuen Liebe geschwärmt – kann es sein, dass sie damals über Alexander gesprochen hatte? "Ich habe tatsächlich jemanden kennengelernt und vielleicht gehen wir was essen und ja, wir schauen spontan", hatte sie über ihre diesjährigen Valentinstagspläne geplaudert.

