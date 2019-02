Ex-GNTM-Teilnehmerin Brenda Patea (25) schwebt auf Wolke sieben! Erst vor einigen Wochen musste das Model eine Liebes-Pleite einstecken: Im Januar trennten sich die 25-Jährige und ihr Model-Freund Baris Murat Yagci nach einem Jahr Beziehung. Doch nun hat die dunkelhaarige Beauty wieder Grund zum Strahlen: Es gibt einen neuen Mann in ihrem Leben! Was kann die Berlinerin schon über ihn verraten?

Im Gespräch mit Promiflash über ihre diesjährigen Pläne zum Valentinstag plauderte Brenda über ihre neue Beziehung. "Ich habe tatsächlich jemanden kennengelernt und vielleicht gehen wir was essen und ja, wir schauen spontan", erzählte sie im Interview noch etwas zurückhaltend, aber mit einem breiten Lächeln auf den Lippen. Mehr gab sie über ihre neue Liebe jedoch noch nicht preis – nur so viel ließ sie sich entlocken: "Den kennt man überhaupt nicht."

Nach ihrer Trennung von Baris hatte sie allerdings bereits verraten, was für ein Mann ihr Herz erobern könnte. "Da muss jemand sein, der einen umhaut", war sie sich sicher.

Instagram / brendapatea; barismrtyagci Brenda Patea und Baris Murat Yagci

Instagram / brendapatea Brenda, GNTM-Kandidatin 2017

AEDT/WENN.com Brenda Patea bei der "Ultimate Ears Wonderboom"-Party 2017 in Berlin

