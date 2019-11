Erste Worte der frischgebackenen Mutter! Mitte November stellte ein kleines Wesen das Leben von GZSZ-Darstellerin Chryssanthi Kavazi (30) völlig auf den Kopf: Die Frau von Tom Beck (41) wurde zum ersten Mal Mutter – und zwar eines Sohnes! Nun meldete sich die Schauspielerin bei ihren Followern mit einem ersten Update zu Wort und gab zu: Die Hormone spielen bei ihr ziemlich verrückt!

"Völlig übermüdet, aber überglücklich melde ich mich mal bei euch", sagt die 30-Jährige zu Beginn ihrer Instagram-Story. Sie habe die letzten Tage nicht so richtig geschlafen, was halb so schlimm sei. Wenn sie morgens aufstehe, habe sie aber einen krassen Energieschub, erzählte sie auf der Foto- und Videoplattform. Dafür konnte die gebürtige Griechin nur eine Ursache festmachen: "Wahrscheinlich sind das die Hormone, anders kann ich mir das nicht erklären", witzelte sie im Netz.

Zum Glück hat Chryssanthi während dieser turbulenten Zeit ihren Gatten Tom an ihrer Seite. Er machte ihr nach der Geburt des gemeinsamen Kindes eine emotionale Liebeserklärung: "Danke an meine wundervolle, tapfere Frau Chryssanthi für das schönste Geschenk meines Lebens", schrieb Tom auf der Foto- und Videoplattform zu einem Bild mit seinem Sohnemann.

Instagram / chriss_cross Tom Beck mit seinem Sohn

Instagram / chriss_cross Chryssanthi Kavazi, Schauspielerin

ActionPress Tom Beck und Chryssanthi Kavazi bei der 25. Festlichen Operngala für die Deutsche AIDS-Stiftung

